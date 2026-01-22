«Семью готовила к тому, что и меня на ТНТ будут показывать»: калининградка — об участии в шоу «Выжить в Стамбуле»

ВКонтакте

Домохозяйка и мама двух детей из Калининграда снялась в шоу «Выжить в Стамбуле». Съёмки закончились ещё в сентябре. О своих впечатлениях без спойлеров Алёна Гром рассказала «Клопс».

По правилам игры, звёзды шоу-бизнеса образуют одну команду, а обычные люди — другую. Участники других сезонов проходили испытания в Дубае и Самарканде. Теперь приключения перенеслись в Стамбул. Победитель получает 10 млн рублей.

«Участие в проекте было моей давней мечтой с первого сезона «Выжить в Дубае». Но тогда младший ребёнок был ещё совсем мал, и я не решалась подавать заявку. Спустя пару лет начала активную агитацию — выходила с плакатом на улицы Калининграда, привлекала горожан и активничала в соцсетях, чтобы организаторы заметили именно мою анкету», — говорит женщина.

Калининградка просто грезила этим шоу. Родные отнеслись к этому с пониманием, а теперь гордятся Алёной.

«Свою семью я давно готовила к тому, что поеду на реалити. Ещё за год говорила, что скоро и меня будут по ТНТ показывать. Они не верили и смеялись, но подбадривали. Прожужжала все уши своим близким».

По правилам шоу, в народную команду набирают участников, никогда до этого не бывавших за границей. Алёна Гром не выезжала даже за пределы области.

«До декрета всегда работала в госучреждениях — детский сад, колледж, специалист в администрации. Зарплаты там маленькие, денег хватало только на выживание», — рассказывает землячка.

По словам Алёны, непростая судьба только закалила её и помогает проходить испытания. Самой большой сложностью было никому не рассказывать об исполнении своей мечты. Калининградка хранила секрет вплоть до выхода первого выпуска.