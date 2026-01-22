Как купить квартиру в Калининграде с огромной скидкой

Жить в собственной просторной квартире — мечта каждой семьи. У всех есть свой уютный уголок: у родителей — спальня, у детей — своя комната. Вместе вся семья собирается в гостиной или на просторной кухне. В квартире с удобной планировкой имеется достаточно мест для хранения. Во дворе — привлекательная детская площадка, спортивный комплекс. Вокруг жилого комплекса — множество магазинов, предприятий сферы услуг, маршруты общественного транспорта. Всё это в комплексе можно найти в ЖК «Гагаринский» на Пригородной улице в Калининграде.

Жилой комплекс находится буквально в десяти минутах езды от центра Калининграда, в двадцати минутах — от побережья Балтийского моря, вблизи новых транспортных развязок, ведущих как в сторону Московского проспекта, так и в сторону улицы Гагарина. В пяти минутах расположены торговые комплексы с большим количеством магазинов, недалеко от комплекса построена и открыта новая школа на Благовещенской улице и несколько детских садов. Дом находится на огороженной территории. Отопление автономное, с установкой современного двухконтурного котла.

Отдельного внимания заслуживают планировки квартир. Здесь всё продумано с ориентиром на потребности современной семьи. Площади позволяют грамотно разместить места для хранения, предусмотреть зоны отдыха, сна, совместного времяпрепровождения. Жильё предоставляется покупателю в варианте предчистовой отделки. По запросу заказчика можно предусмотреть варианты квартир с ремонтом.

Оптимальное соотношение «цена — качество» делает «Гагаринский» максимально привлекательным для приобретения квартир именно здесь. Застройщик, в свою очередь, готов предложить беспрецедентную скидку в размере 1 000 000 рублей первым трём покупателям трёхкомнатных квартир! Дом в ЖК «Гагаринский» полностью построен, и после покупки новым владельцам не придётся мучительно долго дожидаться ключей от своих квартир.