Привезённый в Калининград месяц назад электробус ещё не вышел на линию

Электробус, доставленный в Калининград из Челябинска месяц назад, до сих пор не вышел на линию. Об этом «Клопсу» сообщили в предприятии «ГорТранс».

В организации пояснили, что сейчас проходит подготовка, связанная с эксплуатацией машины. Речь идёт как о технической части, так и о документации.

«После завершения этих мероприятий начнётся тестирование электробуса. По его результатам будет принято решение о запуске транспорта на один из регулярных маршрутов», — добавили в «ГорТрансе».