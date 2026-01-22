Ворона и цапля поспорили из-за добычи и попали в кадр на Нижнем озере (фото)

ВКонтакте

В Калининграде цапля и ворона стали участниками импровизированной фотосессии на льду пруда, нацелившись на одну и ту же добычу. Своими наблюдениями с «Клопс» поделилась фотограф Татьяна Виноградова.

Забавную сценку девушка запечатлела на Нижнем озере во вторник, 20 января. Серая цапля обосновалась на этом водоёме на зимовку неподалёку от Дома творчества уже какое-то время назад.

«Эта птица не выглядит истощённой, довольно бодрая, — рассказывает девушка. — В тот день, когда я решила её поснимать, мне довелось увидеть, как цапля заметила на снегу какой-то предмет».

Скорее всего, говорит Татьяна, это была старая кость, может быть, принесённая откуда-то чайками. Цапля начала осторожно подбираться к находке. А потом застыла рядом как будто в задумчивости.