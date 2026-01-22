Ворона и цапля поспорили из-за добычи и попали в кадр на Нижнем озере (фото)

В Калининграде цапля и ворона стали участниками импровизированной фотосессии на льду пруда, нацелившись на одну и ту же добычу. Своими наблюдениями с «Клопс» поделилась фотограф Татьяна Виноградова.
Забавную сценку девушка запечатлела на Нижнем озере во вторник, 20 января. Серая цапля обосновалась на этом водоёме на зимовку неподалёку от Дома творчества уже какое-то время назад.
«Эта птица не выглядит истощённой, довольно бодрая, — рассказывает девушка. — В тот день, когда я решила её поснимать, мне довелось увидеть, как цапля заметила на снегу какой-то предмет».
Скорее всего, говорит Татьяна, это была старая кость, может быть, принесённая откуда-то чайками. Цапля начала осторожно подбираться к находке. А потом застыла рядом как будто в задумчивости.
Но серая ворона, пролетавшая рядом, тоже поняла ценность трофея и оказалась расторопнее. Она пропрыгала к кости под самым носом цапли, прихватила её и была такова.
Татьяна не раз следила и за другими проделками птиц этого вида. Врановые, по её мнению, не зря считаются одними из самых умных пернатых. Она видела даже, как вороны по очереди катаются с горки или раскалывают орехи под колёсами машин.
«А однажды я наблюдала, — вспоминает фотограф, — как ворона развлекалась, подкрадываясь с маленькой собачонке и тюкала её клювом в зад. Собачка ничего не понимала, начинала крутиться вокруг собственной оси. Птица отлетала, а потом продолжала игру».
Поведение любых птиц очень интересно, если внимательно наблюдать, подытожила девушка.
