Мороз и ветер, который обжигает: погода в Калининградской области на 22 января

В четверг, 22 января, в регионе сохранится морозная погода с прояснениями. Осадков не ожидается, однако усиление ветра сделает холод более ощутимым. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Днём в Калининграде и по области температура воздуха будет колебаться от –8 до –12. В первой половине дня будет малооблачно, местами возможна лёгкая дымка. К вечеру небо затянет облаками с прояснениями, а температура понизится до –12…–14.

Ветер ожидается восточный и северо-восточный. В Калининграде и большинстве районов он будет слабым или умеренным — 3–8 м/с, с порывами до 10–12 м/с. На побережье скорость возрастёт до 4–12 м/с, а порывы могут достигать 13–16 м/с. Атмосферное давление в течение суток будет постепенно расти — с 757 до 759 мм рт. ст.