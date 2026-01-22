Программа «Московский доктор» в VIP Clinic: очные консультации и помощь опытных московских хирургов в Калининграде

ВКонтакте

Ссылка К началу 2026 года ситуация в сфере здравоохранения на территории Калининградской области остаётся «непростой». В целом наблюдается дефицит медицинских кадров, и нехватка узкопрофильных врачей в частности. Эта тенденция приводит к падению качества диагностики заболеваний и результатов последующего лечения. И эти проблемы касаются не только государственной медицины, но и частных клиник. В итоге проигрывает пациент. Также свою роль играет и удалённость региона от большой России: выехать в соседний регион для проведения даже плановой операции для большинства жителей региона не представляется возможным. Сложная логистика и стоимость авиабилетов просто не позволяют это сделать. Многие калининградцы уже испытали на себе влияние этих факторов: исправление последствий неправильного лечения у недостаточно опытных специалистов, невозможность найти хорошего врача и тем более попасть к нему на приём. Несмотря на непростую ситуацию, получить лечение мирового уровня в Калининграде возможно. В 2025 году VIP Clinic запустила программу «Московский доктор», инициаторами которой стали основатели клиники Сергей и Екатерина Круглик. Расскажем обо всём по порядку. Суть программы «Московский доктор» проста: дать пациентам возможность получить очную консультацию и помощь врачей столичного уровня здесь, в Калининграде, без поездок в Москву. В клинику регулярно приезжают пластические хирурги из Москвы с узкими специализациями: ринопластика и лор-патологии, интимная пластика, пластика лица, маммопластика (в том числе редукция груди). Компетенции приглашённых врачей соответствуют всем мировым стандартам, их опыт подтверждён сотнями успешных операций и положительными отзывами пациентов.

«Мы хотим сделать высококачественную пластическую хирургию мирового уровня более доступной для жителей Калининградской области. Бывают сложные ситуации, требующие консилиума. Порой, когда доктора консультируют онлайн, сложно до конца оценить пациента. А очный приём московского специалиста обеспечивает возможность получить высокий уровень медицинской помощи, не выезжая за пределы региона», — говорит Сергей Викторович Круглик, заведующий отделением пластической хирургии VIP Clinic. Сегодня VIP Clinic — это более 10 высококлассных специалистов и более 30 000 благодарных пациентов.

Основателями и руководителями клиники являются Екатерина и Сергей Круглик. На протяжении всей своей профессиональной карьеры они развивают науку, внедряют инновации в практику и продвигают образовательные программы в области пластической хирургии и косметологии, организуют престижные медицинские конгрессы. Таких же профессиональных стандартов придерживаются и хирурги программы «Московский доктор», которым мы задали наиболее острые вопросы пациентов сети клиник VIP Clinic. Пластический хирург Андрей Анеликов (Москва) — Андрей, какие есть варианты подтяжки груди без имплантов? — Если речь именно о подтяжке без имплантов, то ключевой вариант — Т‑образная подтяжка. Смысл операции — не увеличить объём груди, а поднять её и сформировать эстетически привлекательный контур. — Что влияет на сохранение результата? — Влияет многое: индивидуальные особенности кожи, образ жизни, питание. И обязательно — выполнение рекомендаций после операции: компрессионное бельё, физиопроцедуры у реабилитологов. Это помогает заживлению и стабильности результата. — Можно ли улучшить форму без увеличения объёма? — Да — если есть свой объём, с которым можно работать. Также результат зависит от индивидуальных особенностей — это важный момент, который нужно учитывать. — Если объёма нет — можно ли добавить его собственными тканями? — Да, это возможно с помощью липофилинга. Это процедура, при которой собственный жир пациента используется для коррекции контуров и формы тела. В результате — красивая и естественная грудь, гармоничная фигура. — Как это влияет на грудное вскармливание? — При Т‑образной подтяжке пересекается большая часть млечных протоков. У кого-то лактация сохраняется, у кого-то — снижается. Я всегда предупреждаю, что гарантировать сохранение грудного вскармливания невозможно.

Пластический хирург Екатерина Матусевич (Москва/Санкт‑Петербург) — Екатерина, как понять, что именно нужно для омоложения: СМАС, эндоскопия, нижняя треть лица?



— На консультации мы оцениваем ткани лица: лоб, среднюю и нижнюю треть, шею, степень птоза и выраженность изменений. Носогубные складки, брыли, шею, веки и всё остальное. И подбираем индивидуальный план — единой схемы для всех нет. — Какие операции можно сочетать с пластикой лица? — Сочетать можно многое, но важно учитывать нагрузку на организм. Я не рекомендую чрезмерно большие объёмы в одной операции, если работает одна бригада. Хорошие сочетания — лицо и грудь, лицо и 1–2 зоны липосакции, комплексная работа по лицу с пластикой век. — Сколько длится восстановление? — В среднем ориентир — от двух недель до месяца, потому что реабилитация у всех индивидуальна: у кого-то быстрее, у кого-то дольше из-за отёков или гематом.

Пластический хирург Валентина Ищенко (Москва) — С какими конкретными запросами по интимной пластике пациентки приходят чаще всего? — Самые частые — коррекция размера и формы половых губ, а также восстановительные операции после родов и изменения, связанные с возрастом. — Речь всегда про операцию или бывают ситуации, когда можно обойтись без хирургии? — Не всегда нужна операция. На консультации мы обсуждаем ситуацию индивидуально: в ряде случаев достаточно нехирургических методик. — Какие варианты есть, если женщина хочет коррекцию, но без операции? — Один из вариантов — контурная интимная пластика: коррекция филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Плюс есть аппаратные методики — ими тоже можно скорректировать ряд моментов. — Что именно можно скорректировать филлерами в интимной зоне? — Определённые эстетические нюансы и отдельные функциональные моменты — в том числе в некоторых случаях можно повысить чувствительность. — Вопрос доверия: пациенткам комфортнее с женщиной-хирургом? — Обычно да — многим проще обсуждать интимные вопросы с женщиной-врачом, меньше стеснения. Я уделяю этому особое внимание: деликатность и индивидуальный подход к каждой пациентке.