Ссылка В медицине, как и в бизнесе, фундамент важнее фасада: системный подход, прозрачность и контроль качества превращаются в главный актив. Именно так центр имплантации зубов «Атлант» выстраивает репутацию № 1 в своей сфере, опираясь не на агрессивные продажи, а на доверие и долгосрочные результаты. Основатель центра «Атлант» Василий Владимирович Кривошеев рассказал о том, какие неверные решения принимают пациенты и врачи, почему честная стратегия может быть выгоднее рекламных слоганов и что значит быть семейным доктором, к которому приходят уже три поколения пациентов.

Ссылка Василий Владимирович Кривошеев, кандидат медицинских наук, врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург с более чем 26-летним опытом, врач — стоматолог-хирург, лектор и эксперт Стоматологической ассоциации России, адепт методики имплантации зубов с акцентом на улучшение биологических условий, что даёт максимальный процент приживления и функционирования имплантов, основатель центра имплантации зубов «Атлант».

— Пациенты доверяют врачу. Бывает ли, что врач это доверие не оправдывает? — Стоматология и имплантология — это сфера доверия. Пациент садится в кресло и полностью отдаёт себя врачу. Он не видит, что происходит, и мало кто понимает, как проверить качество. Бывает, что в зеркале результат выглядит красиво, а через три года конструкция требует доработки или замены. Но никто не хочет результат на три-пять лет, который потом нужно переделывать. Чтобы сделать один раз и надолго, важно сочетание материалов, компетенций и опыта команды врачей.

На рынке есть два подхода в работе с пациентами. Первый — «продавать»: привлекать любыми способами и рекламными обещаниями, упрощать или недооценивать ситуацию, предлагая быстрые решения, а после навязывать лишние процедуры, сильно увеличивая первоначальную цену. Второй — лечить по принципу «бороться сначала с сыростью, а потом с плесенью»: выстраивать результат от идеально возможного с расчётом сохранения эстетики и функциональности на десятилетия — без необходимости доработки, исправления и переделки. Если подходить к решению задачи пациента так, то в плане лечения окажутся только необходимые процедуры. В «Атланте» мы выбрали второе.

— На чём чаще всего «наживаются» недобросовестные клиники? — Мы часто видим чужие планы лечения. В них повторяются типовые манипуляции: Метод «Всё на 4» . Приходят пациенты, у которых нет половины зубов, оставшаяся часть может быть спасена и использоваться. Рекомендуют удалять всё, даже живые зубы, чтобы установить протез на четырёх или шести имплантах. Да, так быстрее, проще и дешевле, но для пациента это в будущем не «законченная история с зубами». В большинстве своём это обязывает пациента проводить каждые шесть месяцев демонтаж конструкции с профессиональной чисткой протеза. В смету закладываются зубы из пластика, которые из-за стираемости нужно менять уже через два-три года. И дальше вариант либо сделать то же самое и снова заплатить за изготовление, и так каждые два-три года, либо поставить полноценную циркониевую конструкцию. «Удалять здоровые зубы ради удобства клиники — это не медицина». Зубы за один день . Пациентам обещают быстрый результат, не объясняя, что результат напрямую зависит от биологических условий и не всегда возможен на 100%. К тому же качественно работу с одномоментной нагрузкой на импланты может выполнять только доктор с достаточным опытом. Многие быстрые решения в долгосрочной перспективе выходят дороже, чем классическая имплантация. Дробные сметы . «Имплант — 18 тысяч рублей». Пациент видит это в рекламе и думает, что это окончательная цена, но в плане лечения анестезия, материалы, осмотры, операция — всё отдельно. В результате имплантант оказывается не за 18, а за все 35 тысяч рублей. При сравнении цен клиник важно смотреть именно на итоговую сумму за все работы. И если после визита к врачу есть хоть доля сомнения, лучше сходить в три-четыре стоматологии и послушать мнения разных врачей. — Как пациенту отличить добросовестную клинику от нечестной? — Есть несколько простых сигналов. 1. Смета. Должна быть полной и понятной. Если цена указана только за один этап, ждите неприятных сюрпризов. 2. Гарантии. Не от производителя, а на работы врача. В «Атланте» мы даём гарантию до 10 лет, потому что уверены в своей работе. Я лично могу ручаться за работу каждого врача в нашем центре. 3. План лечения. У пациента должен быть выбор. Мы всегда предлагаем минимум два сценария и объясняем их плюсы, минусы и на чём можно сэкономить без ущерба долгосрочному результату. План должен включать все этапы лечения до самого финала, написан понятным не медицинским языком.

— Какие ошибки пациентов и врачей приходится исправлять в Центре коррекции осложнений? — Основная ошибка — поверхностная диагностика и шаблонные решения. Не учли состояние суставов, гипертонус мышц, общее здоровье — и получили сколы, дискомфорт, быстрый износ. Основной вопрос от пациентов даже не сколько стоит имплантация, а реально ли это возможно восстановить. И мы отвечаем, что возможно всё. Я, как челюстно-лицевой хирург, для диагностики выбирал компьютерный томограф с максимальным захватом. У нас сканируются обе челюсти, пазухи, позвоночник, суставы, и мы видим, что с ними происходит. Работа за пределами стоматологии в классическом понимании — наш норматив подхода к диагностике. Часто мы работаем совместно с эндокринологами, ревматологами, неврологами, чтобы понять, от чего возникают проблемы во рту — это стоматология или же последствия каких-либо заболеваний. Наши врачи непрерывно развивают свои навыки, чтобы быть на пике инноваций. Это позволяет нам работать со случаями любой сложности. Бывает, что в клиниках пациенту отказывают в лечении из-за недостатка опыта, отсутствия технических возможностей или других факторов. Наш же девиз: «Сложно — значит возможно».

«Атлант» Центр имплантации зубов доктора Кривошеева Адрес: Калининград, Гражданская ул., 5а Телефон: 8 (4012) 988-233 Сайт: kcdi.ru