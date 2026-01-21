Облвласти выделили деньги на расселение дома в Черняховске, чью аварийность игнорировали местные власти

В 2021 году здание признали подлежащим сносу. Расселить его должны были до 2024-го, но затем срок продлили практически до 2030 года. Суд признал это решение незаконным. Против нескольких сотрудников администрации городского округа возбудили уголовное дело по статье за халатность.