Калининградский психолог — о частоте секса в браке: Не цифры решают, а один тревожный признак

Попытки нормировать интимную жизнь часто вредят отношениям. Стоит насторожиться, если у одного из партнёров возникает вопрос о том, сколько секса «должно быть» в браке. Такое мнение в беседе с «Клопс» высказала калининградский психолог Евгения Тихомирова.

По мнению специалиста, простой формулы вроде «два раза в неделю — норма, а три — уже хорошо» в отношениях не бывает. Интимная жизнь в паре не подчиняется статистике, а попытки подогнать её под усреднённые стандарты вредны и создают почву для новых тревог и неполноценности.

Желание близости складывается из множества факторов: уровня либидо, темперамента, эмоциональной связи, текущих жизненных обстоятельств. Эксперт отмечает, что для одних пар комфортно редкое, но насыщенное общение, для других — частая физическая близость: «И оба варианта могут быть абсолютно здоровыми».

Интимная динамика, утверждает Тихомирова, естественно меняется со временем. На неё влияют возраст, рождение детей, усталость, стресс, проблемы со здоровьем, приём лекарств. Большую роль играет и общее состояние отношений — наличие доверия, близости, накопленных обид или рутины.

Поэтому само по себе снижение или рост частоты близости не говорит о проблеме. Гораздо важнее контекст и внутренние ощущения партнёров», — поясняет эксперт.

Насторожиться стоит не из-за конкретного количества секса, а из-за изменений и сопутствующих чувств. Тревожным сигналом становится ситуация, когда привычный ритм резко меняется без понятных причин, а разговоры на эту тему вызывают напряжение или вовсе становятся невозможными.

Ещё один серьёзный маркер — исчезновение не только секса, но и любой физической близости: объятий, поцелуев, прикосновений, доверительных разговоров. Часто это говорит об угасании эмоциональной связи, считает психолог.

«Проблемой можно считать также использование интимной жизни как инструмента давления. Это когда близость выдают за что-то или, наоборот, лишают её в наказание. В таких случаях речь идёт уже о нарушенной коммуникации и борьбе за власть в паре», — говорит Евгения Тихомирова.

С чего начать, если что-то не так? Первый шаг — разговор, но не на эмоциях и не в момент отказа. Лучше выбрать спокойное время и говорить о своих чувствах, не обвинять. Полезно также сместить фокус с количества на качество.

Если диалог заходит в тупик, не стоит воспринимать помощь специалиста как признак краха отношений, уверяет собеседница «Клопс». Обращение к семейному психологу или сексологу часто помогает разобраться с глубинными причинами.