В Калининграде при заключении контракта на военную службу обещают выплаты более 2 млн рублей — мэрия

В Калининграде действуют дополнительные меры поддержки для тех, кто заключает контракт о прохождении военной службы. Общая сумма выплат при подписании договора может превысить 2,1 млн рублей, напомнили в мэрии города.

С 1 января 2026 года граждане, которые заключают контракт сроком не менее одного года для участия в СВО, получают единовременную выплату 500 тысяч рублей от администрации Калининграда. Деньги перечисляют без заявлений — после зачисления в воинскую часть, если кандидат был направлен в пункт отбора городским военкоматом.

Из чего складывается сумма

Помимо денег от города, контрактникам положены и другие единовременные выплаты. В их числе — 1 млн рублей от правительства Калининградской области, 400 тысяч рублей при заключении контракта сроком от года, а также ежегодная материальная помощь и подъёмное пособие. Отдельно предусмотрена социальная выплата ветеранам боевых действий.

Основную часть дохода составляет ежемесячное денежное довольствие — от 210 тысяч рублей. Его размер зависит от звания, должности, выслуги лет и выполняемых задач. Дополнительно предусмотрены выплаты за участие в боевых действиях, продвижение в составе штурмовых подразделений и уничтожение или захват техники противника. В сумме за год службы, по данным мэрии, выплаты могут превысить 4,4 млн рублей.

Льготы и гарантии

Контрактникам гарантируют не только денежное довольствие, но и широкий набор социальных мер. Среди них — кредитные и налоговые каникулы, списание долгов до 10 млн рублей (при определённых условиях), приостановление исполнительных производств, а также участие в накопительно-ипотечной системе для приобретения жилья.

Военнослужащим положены бесплатное медицинское обслуживание, обеспечение формой и питанием, страхование жизни и здоровья, оплачиваемые отпуска и бесплатный проезд к месту службы и отдыха. После 20 лет службы возникает право на военную пенсию.

Для участников специальной военной операции предусмотрены дополнительные меры поддержки: статус ветерана боевых действий, льготы для семей, бюджетные места для обучения детей в вузах, бесплатные путёвки в детские лагеря и программы реабилитации и адаптации.

Куда обращаться

За разъяснениями можно обратиться в военный комиссариат Калининграда по адресу: улица Сергея Тюленина, 17/19. Телефоны для справок: 8 (4012) 50-25-37 и 8 (4012) 50-24-91. Подробная информация о мерах поддержки также размещена на сайте администрации Калининграда.