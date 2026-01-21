Можно мне у окна: калининградским пассажирам междугородних автобусов предоставили выбор мест онлайн

ВКонтакте

На сайте областного автовокзала появилась возможность выбрать место в автобусе при покупке билета онлайн. Услуга доступна не на всех маршрутах междугороднего сообщения. Как работает система, разбирался «Клопс».

Пассажиры сами решают, где хотят ехать — у окна, дверей или возле попутчика. Удобство оценят в жаркие дни, когда толпы отдыхающих стремятся к морю, а также большие компании путешественников.

Сейчас функция доступна только для маршрутов, отправляющихся из городов, где работают подразделения предприятия. Речь идёт о Калининграде, Советске, Черняховске, Гусеве, Краснознаменске, Озёрске, Правдинске и Славске.

А вот продажа билетов с промежуточных остановок не предусмотрена. Кроме того, если пассажир купит билет от автовокзала, но планирует сесть, например, на улице Театральной или на Советском проспекте, то место за ним сохраняться не будет.

Посадка по электронным и кассовым билетам осуществляется только с пункта отправления — автовокзала Калининграда», — пояснили в организации.

В компании также обратили внимание, что автобусы на маршрутах отличаются марками, моделями и конфигурацией салона. Из-за отсутствия единого стандарта нумерации мест схемы посадки могут быть разными даже у машин одного и того же производителя. В некоторых автобусах часть мест может быть зарезервирована для служебных целей, а планировка — изменена.

При запуске новшества автовокзал обновил интерфейс сайта: оформление стало проще, а процесс покупки — быстрее и понятнее. При внесении данных открывается схема салона, где можно выбрать свободное место.