«Привет из социализма»: в Светлогорске хотят построить жилой микрорайон, но городские школы к этому не готовы (эскизы)

На первом в этом году заседании градостроительного совета при правительстве Калининградской области рассматривался проект жилого комплекса в Светлогорске. Архитектурная концепция получила одобрение, но остались вопросы относительно объектов социальной инфраструктуры. Как прошло обсуждение во вторник, 20 января, наблюдал корреспондент «Клопс».

Будущий ЖК в районе посёлка Зори находится почти на стыке Пионерского и Светлогорска. Здесь планируются пешеходные бульвары, спа-центр, площадь, детский сад, а сами здания имеют выразительные фасады и разную этажность. Однако ключевым вопросом стал не внешний вид микрорайона, а наличие в шаговой доступности школ, поликлиник и пожарных депо.

Детсад есть, а со школой проблемы

На участке площадью почти 7 гектаров возведут здания высотой до семи этажей. Акцент сделан на благоустройстве и архитектурном облике.

«Мы пытались сделать каждый дом со своим лицом: контрастная отделка, уникальные балконы, выразительный силуэт. Отказались от однотипности», — рассказал представитель разработчиков.

Предусмотрен детский сад на 130 мест, который застройщик обязуется построить и передать в муниципальную собственность. Сюда смогут ходить малыши из соседних кварталов.

А вот со школой будут проблемы. Детей из нового микрорайона в существующие образовательные учреждения принять не смогут. Это подтвердил глава администрации Светлогорска Владимир Бондаренко. ЖК в Зорях — это минимум 2,5 тысячи человек, а значит, потребуется полноценная школа. В рамках проекта «Зори» обещаны две, но срок строительства — до 2040 года.

«Объект школьным образованием не обеспечен. И за счёт чего этот вопрос будет закрыт, совершенно непонятно», — подчеркнул заместитель председателя правительства Калининградской области Валерий Шерин.

Есть механизмы, которые позволят решить эти вопросы. «Начиная, во-первых, от того, что застройщик может на себя принимать обязательства по проектированию. Второе — это компенсационные взносы в муниципалитет, хотя бы частично, для того, чтобы обеспечить муниципальное и региональное софинансирование, если мы будем просить каких-то федеральных денег. Но пока я в разрезе данного проекта не вижу никаких предложений в этой части. Это мы ещё не говорим, например, про пункт полиции, про медицинское обеспечение. Это достаточно большой комплекс уже... Эти вопросы точно вообще не проработаны», — сказал Шерин.

Привет из СССР

Архитектор Олег Копылов назвал представленный проект «приветом из социализма». По его словам, возведение целых микрорайонов практиковалось во времена Союза, когда и за жильё, и за социальную инфраструктуру платили из одного кармана.

«Государство всё обеспечивало — и школы, и сады. В капиталистических странах такая плотная застройка была редкостью, — напомнил Копылов. — А сейчас мы при капитализме строим по социалистическим лекалам. Отсюда и все проблемы».

С ним не согласился Валерий Шерин: «Разные есть формы комплексного развития территорий. Не всегда они решаются за бюджетные средства, в том числе и за рубежом. Сегодня механизм проектного финансирования позволяет закладывать в проект любые социальные объекты. Школа, детский сад — пожалуйста. Всё это можно профинансировать через банки. Вопрос в другом — сколько это стоит и насколько проект экономически это потянет».

Несмотря на замечания, градостроительный совет одобрил представленную концепцию. Было решено, что каждый этап проекта будет представлен отдельно, с проработанными архитектурными, инженерными и социальными предложениями.