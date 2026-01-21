Лещи вместо рядовок: грибники из Калининграда переключились на подлёдный лов (фото, видео)

ВКонтакте

Ссылка Калининградские любители грибов в этом сезоне впервые за несколько лет изменили своей традиции и отказались от январской поездки за опятами. Вместо этого они отправились на рыбалку, рассказал «Клопс» Николай Смирнов, администратор телеграм-канала «Грибная банда Калининграда». В среду, 21 января, состоялась уже вторая вылазка «банды» на Куршский залив. Улов за полдня рекордным пока не стал, но лещи и плотвички на удочку попадаются вполне приличные. А пока банда наслаждается процессом и с нетерпением ожидает вечернего клёва. Как рассказал Николай, у их команды уже стало своеобразным шиком выбираться в лес именно в разгар зимы, доказывая, что хобби это круглогодичное и от температуры за окном не зависит. «В 2024 году я за белыми на спор пошёл 24 декабря и нашёл шесть штук!» — смеётся он.

Уловы прошлых лет — безотказный источник вдохновения. Фото: Николай Смирнов

Однако в этом году погода всё-таки внесла свои коррективы. Но совсем не потому, что леса завалены снегом. «Я знаю, если я пойду в лес, я найду грибы, — говорит Смирнов. — Можно собирать их под снегом, всё прекрасно видно. Я найду вешенку серую, фламмулину бархатистоножковую в любом случае. И сегодня найду, и через месяц. А лёд — он вот сейчас! Поэтому надо успевать. Я его четыре года ждал!» Поэтому грибники решили временно сменить приоритеты. Как надолго — пока не ясно, ведь в любой момент может налететь шторм, и выходить на залив станет опасно. Но пока тихо, а лёд вполне располагает посидеть с удочкой: его слой достигает уже порядка 18-20 сантиметров и продолжает нарастать (безопасная толщина для одного человека, по данным МЧС, начинается от 12 см). Правда, всё равно приходится быть максимально осторожными.

Во время своей первой поездки этого года грибники-рыбаки всё-таки в темноте угодили в промоину. Но, к счастью, всё обошлось благополучно. А азарт и переживания с лихвой компенсируют все трудности. «Эмоции на подлёдной рыбалке, они ни с чем не сравнятся, — вдохновенно рассказывает Николай. — Вытаскиваешь этого красавца — и такой всплеск адреналина, дофамина, серотонина и всех сопутствующих, которые заставляют руки-ноги трястись, — это не описать. Это надо испытать самому!»