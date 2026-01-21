Северное сияние над Калининградской областью: жители сделали десятки ярких фото

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Морозная зима-2026 запомнится жителям Калининградской области красивым и ярким природным явлением — северным сиянием. Очевидцы поделились с «Клопс» фотографиями, сделанными в ночь на среду, 21 января.

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Гусев Жанна Игнатьева запечатлела, как ночной небосвод окрасило розовыми и зелёными столбами света.

Фото: Жанна Игнатьева

Гвардейский район Наша читательница Арина сделала снимки в посёлке Славинск Гвардейского района.

Фото: Арина

Пионерский Максимилиан Алфимов запечатлел явление на пляже. Использовать профессиональную технику не пришлось: всё снято в режиме длинной выдержки на камеру обычного айфона.

Фото: Максимилиан Алфимов

Светлогорск Ещё один читатель сделал снимки в родном прибрежном городе. «Картинка менялась очень быстро. Цвета глазом были едва различимы, но волнообразная вуаль сияния просматривалась очень хорошо», — поделился впечатлениями мужчина.

Фото: читатель

Куликово Калининградка Татьяна Коблова тоже сфотографировала северное сияние на побережье. «Переливается зелёными оттенками! Море спокойное, много звёзд, красиво!» — поделилась она в своём блоге.

Фото: Татьяна Коблова