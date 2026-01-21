16:40

Северное сияние над Калининградской областью: жители сделали десятки ярких фото

Морозная зима-2026 запомнится жителям Калининградской области красивым и ярким природным явлением — северным сиянием. Очевидцы поделились с «Клопс» фотографиями, сделанными в ночь на среду, 21 января.

Гусев

Жанна Игнатьева запечатлела, как ночной небосвод окрасило розовыми и зелёными столбами света.

Северное сияние над Калининградской областью: жители сделали десятки ярких фото - Новости Калининграда | Фото: Жанна Игнатьева
Фото: Жанна Игнатьева

Гвардейский район

Наша читательница Арина сделала снимки в посёлке Славинск Гвардейского района.

Северное сияние над Калининградской областью: жители сделали десятки ярких фото - Новости Калининграда | Фото: Арина
Фото: Арина

Пионерский 

Максимилиан Алфимов запечатлел явление на пляже. Использовать профессиональную технику не пришлось: всё снято в режиме длинной выдержки на камеру обычного айфона.

Северное сияние над Калининградской областью: жители сделали десятки ярких фото - Новости Калининграда | Фото: Максимилиан Алфимов
Северное сияние над Калининградской областью: жители сделали десятки ярких фото - Новости Калининграда | Фото: Максимилиан Алфимов
Фото: Максимилиан Алфимов

Светлогорск

Ещё один читатель сделал снимки в родном прибрежном городе. «Картинка менялась очень быстро. Цвета глазом были едва различимы, но волнообразная вуаль сияния просматривалась очень хорошо», — поделился впечатлениями мужчина.

Северное сияние над Калининградской областью: жители сделали десятки ярких фото - Новости Калининграда | Фото: читатель
Фото: читатель

Куликово

Калининградка Татьяна Коблова тоже сфотографировала северное сияние на побережье. «Переливается зелёными оттенками! Море спокойное, много звёзд, красиво!» — поделилась она в своём блоге.

Астрономы дали совет, как выбрать место и одежду для наблюдения за полярным сиянием.

