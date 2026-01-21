Не бросили на дороге: в Калининградской области инспекторы поменяли колесо водителю на трассе (видео)

ВКонтакте

На одной из федеральных трасс Калининградской области сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь женщине-водителю, у которой в пути возникла техническая неисправность. Об этом сообщает ГАИ региона в среду, 21 января.

Инспектор отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Гвардейский» заметил вставший на трассе автомобиль и остановился, чтобы помочь. Как видно на видео, у машины было повреждено колесо. Сотрудники полиции обеспечили безопасность на дороге и помогли водителю установить «запаску», после чего она смогла продолжить движение.

Несмотря на сложные погодные условия, помощь была оказана оперативно, без создания помех для других участников движения.