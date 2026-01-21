«Чебурашка» с отрывом лидирует в кинопрокате: что почитать в свежем номере «Калининградской антенны»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Журнал «Калининградская антенна» делится полезной информацией на тему здоровья, кухни, финансов, ухода за собой, своими близкими и домом, рассказывает о звёздах театра и кино.

Более пяти миллиардов рублей собрало в прокате продолжение «Чебурашки». На втором месте расположился фильм «Простоквашино» с Павлом Прилучным и Лизой Моряк, на третьем — «Буратино» с Александром Петровым и Викторией Исаковой. Оба проекта собрали больше двух миллиардов. Такими темпами «Чебурашка» обгонит свою же первую часть, в 2023-м отметка сборов составила больше семи миллиардов. На сегодняшний день первый фильм считается самой кассовой картиной в истории отечественного кино.

Другие новости из мира звёзд читайте в журнале «Калининградская антенна»: