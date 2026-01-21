Телефонные аферисты похитили у пенсионерки 550 тысяч рублей — деньги удалось вернуть

Прокуратура Нестеровского района в судебном порядке защитила права пенсионерки, пострадавшей от телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 21 января.
В сентябре 2023 года 67-летней жительнице Нестерова позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции и Центробанка. Под предлогом предотвращения якобы несанкционированного списания денег злоумышленники убедили женщину перевести им 550 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ходе расследования выяснилось, что деньги перечислили на банковские счета жителей Челябинской области.
Прокурор Нестеровского района обратился в суд с иском в интересах потерпевшей о взыскании неосновательного обогащения с владельцев счетов, на которые поступили деньги. Суд полностью удовлетворил требования.
