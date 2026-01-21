Калининградцам заплатят 50 тысяч рублей за привлечение контрактников на службу в армию

ВКонтакте

Горсовет Калининграда утвердил единовременную денежную выплату в размере 50 тысяч рублей для тех, кто поможет привлечь контрактников в армию. Решение было принято в среду, 21 января, на очередном заседании депутатов.

Деньги получат жители города, которые будут способствовать заключению контрактов о прохождении военной службы в Вооружённых силах России.

«Это стимулирующая выплата», — прокомментировал инициативу глава Калининграда Олег Аминов перед голосованием.

Решение было утверждено единогласно. Выплата положена за каждого гражданина, заключившего контракт на срок не менее одного года в период с 1 января по 31 декабря 2026-го. Деньги перечислят после того, как новобранец будет зачислен в воинскую часть. В заключении нормативного отдела к решению горсовета говориться, что документами, подтверждающими факт гражданина является заявление гражданина-получателя и заявления военнослужащего. Сам «агитатор» должен подтвердить участие в информационно-пропагандистской работе, а также предоставить личные данные и реквизиты для перевода.

Выплата не положена сотрудникам военкоматов, Росгвардии, Следственного комитета, прокуратуры и других силовых структур.