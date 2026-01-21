В Калининграде увеличили единовременную выплату за заключение контракта на участие в СВО

ВКонтакте

Горсовет Калининграда утвердил увеличение единовременной выплаты для граждан, заключающих контракт на участие в специальной военной операции. Сумму подняли со 400 до 500 тысяч рублей, сообщает корреспондент «Клопс» с заседания в среду, 21 января.

«Город теперь будет оплачивать 500 тысяч рублей за заключение контракта», — прокомментировал глава Калининграда Олег Аминов.

Финансирование предусмотрено в рамках бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Согласно пояснительной записке, на эти цели предусмотрено ассигнование в размере 240 миллионов рублей. Дополнительно потребуется ещё 60 миллионов.