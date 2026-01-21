После публикации «Клопс» в посёлках под Калининградом решат проблему с неосвещёнными переходами

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

После публикации «Клопс» фонари на солнечных батареях в посёлках Холмогоровка и Петрово подключат к сети. Об этом редакции рассказали местные жители.

Аккумуляторы не успевают набрать заряд за световой день, из-за чего пешеходные переходы не освещены, люди рискуют попасть под колёса. Жители принялись жаловаться в различные инстанции, но им приходили отписки. После публикации «Клопс» ситуацию взяли на контроль в прокуратуре.

«Сегодня пришло сообщение от областного управления дорожного хозяйства, — отметил собеседник портала. — В нём говорится, что «для обеспечения бесперебойной работы светильников и светофоров <...> подрядной организацией до 30 января будет выполнено подключение к сети уличного освещения».