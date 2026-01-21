Суд встал на сторону инвалидов: соцтакси в Правдинском районе приведут в порядок

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Правдинском районе суд обязал местный комплексный центр соцобслуживания населения обеспечить инвалидов услугой социального такси в соответствии с установленными требованиями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области в среду, 21 января.

Проверка показала, что МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Правдинского района» оказывает услугу социальной перевозки отдельных категорий инвалидов. Однако специализированного автомобиля, отвечающего необходимым стандартам, на балансе учреждения не оказалось. Фактически людей перевозили на обычной легковушке, который не соответствует техническим требованиям для перевозки маломобильных граждан.

Прокурор района обратился в суд с требованием обязать учреждение обеспечить предоставление услуги социального такси в надлежащем виде. Суд полностью удовлетворил исковые требования надзорного ведомства. Исполнение судебного решения находится на контроле в местной прокуратуре.