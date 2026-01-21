Вместе с «ТВ-Программой» узнаем о почти сказочной истории трубадура и принцессы

Редакция продолжает еженедельно писать для вас самое интересное о мире кино, телевидения и шоу-бизнеса. Вас ждут также конкурсы, сканворд, гороскоп и полная телепрограмма 24 популярных каналов.
В свежем номере телегида:
- Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд: красивые, влюблённые и богатые.
- Регина Тодоренко вступилась за матерей.
- Светлана Дружинина гуляет босиком по снегу. В 90 лет!
- Валерий Леонтьев ввел в экстаз Ксению Собчак.
- Популярное шоу возвращается в эфир.
- Выставка «Вечное солнце». (6+)
- Четыре классных зимних супчика: ватерзой; авголемоно; пихельштайнер и харира.
- Гороскоп для всех знаков зодиака.
- Программа телепередач на неделю с 26 января по 1 февраля.
Спрашивайте газету в киосках «Пресса» и продуктовых магазинах города, а также на АЗС «Роснефть».