Местами туман и до -16: погода в Калининградской области на среду

В регионе в среду, 21 января, вечером может похолодать до -16 градусов. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Днём -4...-7°С, в Калининграде и области — ясно/малооблачно, у побережья — малооблачно/переменная облачность и без осадков. Утром и вечером местами возможны дымка, туман, отложения изморози. Вечером похолодает до -12...-16°С по области. Ветер переменный с южного/юго-восточного ночью и утром на восточный/северо-восточный днём и вечером, в Калининграде и области — слабый (1-5 м/с), вечером у побережья умеренный (3-8 м/с), порывистый. Атмосферное давление будет понижаться»,- говорится в сообщении.