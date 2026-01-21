Где найти эксклюзивные вещи для вашего дома в Калининграде

ВКонтакте

Творческая мастерская «Kenig_decor» рассказала, как создать уникальное пространство с помощью авторских светильников и гобеленов.

В мире массового производства мы всё чаще ищем нечто особенное — предметы декора с историей, созданные руками и наполненные теплом. Именно эту философию воплощает калининградская творческая мастерская «Kenig_decor», основанная Айгуль Юмагуловой.

«Мы создаём не вещи для интерьера, а интерьер, отражающий вашу личность и вкус» — так звучит главный девиз компании.

Проекты по всему региону

Декор от Айгуль Юмагуловой можно встретить в самых знаковых и атмосферных заведениях Калининградской области:

в ресторане «Курортный» и кафе «Terra&Mare»; уютных кафе «Охота есть» и знаменитой пироговой «Штолле»; стильных пространствах кафе «Промрыба» в Калининграде и Пионерском; интерьерной студии «Соффито».

Всего за время существования студии было оформлено свыше 20 крупных интерьеров — от частных квартир до детских садов и ресторанов. Также проекты мастерской неоднократно публиковались в престижном профильном журнале «АртДом».

Эти проекты — наглядное свидетельство того, как ручная работа и индивидуальный подход могут преобразить пространство, задать ему тон и характер.