Где найти эксклюзивные вещи для вашего дома в Калининграде

Творческая мастерская «Kenig_decor» рассказала, как создать уникальное пространство с помощью авторских светильников и гобеленов.
В мире массового производства мы всё чаще ищем нечто особенное — предметы декора с историей, созданные руками и наполненные теплом. Именно эту философию воплощает калининградская творческая мастерская «Kenig_decor», основанная Айгуль Юмагуловой.
«Мы создаём не вещи для интерьера, а интерьер, отражающий вашу личность и вкус» — так звучит главный девиз компании.
Проекты по всему региону
Декор от Айгуль Юмагуловой можно встретить в самых знаковых и атмосферных заведениях Калининградской области:
- в ресторане «Курортный» и кафе «Terra&Mare»;
- уютных кафе «Охота есть» и знаменитой пироговой «Штолле»;
- стильных пространствах кафе «Промрыба» в Калининграде и Пионерском;
- интерьерной студии «Соффито».
Всего за время существования студии было оформлено свыше 20 крупных интерьеров — от частных квартир до детских садов и ресторанов. Также проекты мастерской неоднократно публиковались в престижном профильном журнале «АртДом».
Эти проекты — наглядное свидетельство того, как ручная работа и индивидуальный подход могут преобразить пространство, задать ему тон и характер.
Природа и стиль
Работы в Kenig_decor строятся на объединении природной красоты материалов и современного дизайна.
Задействованы несколько сложных и тактильно приятных техник: макраме, ткачество, ковровая вышивка и папье-маше.
Экологически дружелюбные
Особое внимание уделяется экологичности. В основе почти каждого изделия — натуральный хлопок, джут. Они полностью гипоаллергенны и безопасны, что особенно важно для молодых семей и детских садов.
Воплощение вашей мечты в реальность
Мастерская имеет полный цикл производства. Мастер анализирует стиль вашего пространства, совместно с заказчиком разрабатывает эскизы и подбирает фактуры, после чего вручную изготавливает изделие любой сложности, любой проект дизайнера, любую вашу задумку, сопровождая проект на всех этапах — от выбора материалов до финального размещения в интерьере.
Социальная и творческая миссия
Kenig_decor — это не только бизнес, но и образовательный проект. Более 400 человек уже посетили творческие мастер-классы Айгуль Юмагуловой, открыв в себе тягу к созиданию. С 2023 года она в качестве социального предпринимателя развивает программу льготных мастер-классов, делясь секретами мастерства в рамках партнёрства.
Подробнее — в социальных сетях «ВКонтакте», Telegram или по телефону +7 950 146-80-65.
