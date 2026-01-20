Может думать о секундах свысока: калининградка с рекордом области выиграла всероссийский турнир по лёгкой атлетике

ВКонтакте

Калининградка Юлия Лукьяненкова стала победительницей «Рождественского кубка по лёгкой атлетике памяти Юрия Лужкова». Турнир проходил в Олимпийском центре имени братьев Знаменских в Москве. Участие в соревнованиях приняли 300 спортсменов со всей страны, сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.

Юлия отличилась в беге на 60 метров. В предварительном раунде спортсменка преодолела дистанцию за 7,46 секунды и обновила рекорд Калининградской области для женщин и юниорок до 23 лет. Предыдущее высшее достижение Татьяны Шушиной 7,50 сек. держалось с 2012. В финальном забеге Юлия не оставила шансов своим соперницам и победила с результатом 7,47 сек. Победительница турнира начинала заниматься лёгкой атлетикой в Немане у Оксаны Волковой, а теперь тренируется у заслуженного тренера России Геннадия Антуновича.

Ещё один представитель Калининградского области Александр Миронов в беге на 60 метров показал результат 6,80 сек., заняв четвёртое место.