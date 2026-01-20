«Это будет самоубийство»: Лавров предсказал, чем обернутся угрозы в адрес Калининградской области

ВКонтакте

Сергей Лавров считает, что провокации в адрес Калининградской области будут означать самоубийство для тех, кто их готовит. Об этом министр иностранных дел России заявил на пресс-конференции, посвящённой подведению итогов 2025 года.

«У России и Белоруссии возникают естественные ощущения о том, что они затевают какую-то провокацию для того, чтобы спровоцировать нас на конкретные действия и затем взывать к единству ЕС и НАТО. Из этой же серии угрозы в отношении Калининградской области. Мы не будем ввязываться в обмен риторическими угрозами. Но все должны знать, что это будет самоубийство для тех, кто затеет подобные провокации. Но если они по Сувалкскому коридору проявляют беспокойство, то я видел много видео- и фотоматериалов — скоро в Гренландии освободятся большие военные ресурсы», — сказал Лавров.