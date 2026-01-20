В Усть-Луге с конца декабря не могут загрузить паром в Калининград

ВКонтакте

Грузопассажирский паром «Антей», который курсировал между Калининградом и Санкт-Петербургом простаивает в Усть-Луге уже почти месяц из-за отсутствия загрузки. Об этом сообщает информационное агентство PortNews со ссылкой на оператора линии компанию «Посейдон».

Предварительно первый рейс судно совершит 30 января. Пока грузоперевозчик не нашёл желающих отправиться самому или с автомобилем в регион морем. При этом с 1 декабря «Посейдон» почти вдвое снизил стоимость перевозки легкового автомобиля в Калининград и обратно (с 57 тыс. рублей до 35 тыс. рублей).