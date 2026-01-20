В Храброво отменили незаконный сбор за регистрацию пассажиров — ФАС

Главный оператор калининградского аэропорта Храброво прекратил взимать отдельную плату за использование платформы для регистрации пассажиров. Об этом говорится на сайте Федеральной антимонопольной службы.
Помимо Храброво, аналогичный сбор вводили авиагавани и в других городах России. В списке ФАС: Благовещенск, Волгоград, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Оренбург, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Самара, Сочи, Тобольск и Челябинск. Размер платы аэропорты устанавливали самостоятельно.
По итогам совместной проверки ФАС, Минтранса и Генпрокуратуры операторам выдали 15 предупреждений. В антимонопольной службе напомнили, что расходы на регистрацию пассажиров должны быть включены в базовый тариф на обслуживание и не могут взиматься отдельно.
ФАС предупреждала операторов аэропортов Калининграда, Сочи и Екатеринбурга о незаконности отдельного тарифа за регистрацию пассажиров. В службе указывали, что такие сборы могут рассматриваться как навязывание авиакомпаниям невыгодных условий договора.