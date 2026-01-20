В Храброво отменили незаконный сбор за регистрацию пассажиров — ФАС

ВКонтакте

Главный оператор калининградского аэропорта Храброво прекратил взимать отдельную плату за использование платформы для регистрации пассажиров. Об этом говорится на сайте Федеральной антимонопольной службы.

Помимо Храброво, аналогичный сбор вводили авиагавани и в других городах России. В списке ФАС: Благовещенск, Волгоград, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Оренбург, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Самара, Сочи, Тобольск и Челябинск. Размер платы аэропорты устанавливали самостоятельно.

По итогам совместной проверки ФАС, Минтранса и Генпрокуратуры операторам выдали 15 предупреждений. В антимонопольной службе напомнили, что расходы на регистрацию пассажиров должны быть включены в базовый тариф на обслуживание и не могут взиматься отдельно.