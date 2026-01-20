Уцелели фундамент и тумбочка: семья участника СВО из-за пожара лишилась дома в Калининграде и всех вещей (видео)

Пожар, который уничтожил жилой дом в СНТ «Водник-1» в микрорайоне им. Космодемьянского в Калининграде, оставил без крыши над головой семью участника СВО. Юлия и её 14-летняя дочь спаслись, но им пришлось выбежать на улицу, в чём были. Об этом рассказала «Клопс» сама погорелица.
Что произошло, она сама до сих пор толком не поняла. Около 19 часов в понедельник, 19 января, они с дочкой были дома: та делала уроки у себя на втором этаже, сама Юля смотрела телевизор. Внезапно ей показалось, что откуда-то тянет палёным. И через секунду из открытой двери в комнату повалили из коридора клубы густого едкого дыма.
«Уже не было никакого времени, я уже не стала искать место, — рассказывает Юлия, — где загорелось, что загорелось. Крикнула дочку скорее, мы в чём были, в том и выскочили... А вот кошку нашу и кролика я не спасла... Не успели».
Когда они выбежали на улицу, пламя уже бушевало на первом этаже, в окнах кухни и комнаты от жара лопались стёкла. «Дом деревянный, он просто вспыхнул как спичка. Когда пожарные приехали, уже крыша загорелась», — вспоминает хозяйка.
Расчёт сражался с огнём несколько часов, уехали уже ночью. Ущерб официально ещё не установлен, но семья потеряла абсолютно всё.
От дома, в котором когда-то родилась Юлина дочка, остался только обугленный фундамент. Сгорели вся мебель, техника и вещи. Только чудом уцелели документы.
«Я пришла на попелище сегодня с утра, — рассказывает женщина, — а там тумбочка стоит, представляете? У меня там прикроватная тумбочка была, на маркетплейсе купила. Обычная тумбочка. И она даже не загорелась! А там было всё.
Свидетельство о рождении, свидетельство о браке. Документы на машину, права... Дочкин паспорт. А свой паспорт — не поверите! Я его в машине забыла. Он со страховкой лежал в машине!»
Юлия очень благодарна сотрудникам МЧС, которые отстояли у пламени её автомобиль — хотя бы транспорт, к счастью, не пострадал. Газовый баллон из дома тоже успели вынести.
Но вот дома у них больше нет, и жильё даже не было застраховано. Сейчас Юля с дочкой временно живут у подруги. Соседи по СНТ не остались безучастными: им уже принесли тёплую одежду, вещи первой необходимости. Но восстановить всё потерянное ещё только предстоит.
Причину пожара пока не установили. По предварительным ощущениям хозяйки, это могла быть проводка, но окончательные выводы сделают после экспертизы.
Сейчас Юлия ждёт возвращения мужа, которму дали на службе отпуск — именно он был собственником жилья. После его приезда семья планирует заняться оформлением документов.
Если вы хотите помочь погорельцам, которые в морозы остались без крыши над головой, деньги можно перечислить на счёт целевого сбора в СберБанк Онлайн.
О пожаре в СНТ «Клопс» рассказали очевидцы, информацию подтвердили в МЧС региона.