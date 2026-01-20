Уцелели фундамент и тумбочка: семья участника СВО из-за пожара лишилась дома в Калининграде и всех вещей (видео)

ВКонтакте

Пожар, который уничтожил жилой дом в СНТ «Водник-1» в микрорайоне им. Космодемьянского в Калининграде, оставил без крыши над головой семью участника СВО. Юлия и её 14-летняя дочь спаслись, но им пришлось выбежать на улицу, в чём были. Об этом рассказала «Клопс» сама погорелица.

Что произошло, она сама до сих пор толком не поняла. Около 19 часов в понедельник, 19 января, они с дочкой были дома: та делала уроки у себя на втором этаже, сама Юля смотрела телевизор. Внезапно ей показалось, что откуда-то тянет палёным. И через секунду из открытой двери в комнату повалили из коридора клубы густого едкого дыма.

«Уже не было никакого времени, я уже не стала искать место, — рассказывает Юлия, — где загорелось, что загорелось. Крикнула дочку скорее, мы в чём были, в том и выскочили... А вот кошку нашу и кролика я не спасла... Не успели».

Когда они выбежали на улицу, пламя уже бушевало на первом этаже, в окнах кухни и комнаты от жара лопались стёкла. «Дом деревянный, он просто вспыхнул как спичка. Когда пожарные приехали, уже крыша загорелась», — вспоминает хозяйка.

Расчёт сражался с огнём несколько часов, уехали уже ночью. Ущерб официально ещё не установлен, но семья потеряла абсолютно всё.