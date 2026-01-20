«Выживаем в трёх куртках»: на калининградском Центральном рынке из-за морозов не продают фрукты и овощи (фото)

ВКонтакте

Ссылка В Калининграде на Центральном рынке больше двух недель не работает большинство палаток, торгующих свежими фруктами и овощами. Как в торговле наступил «ледниковый период», понаблюдал корреспондент «Клопс» во вторник, 20 января.

Пустые прилавки укрыты плёнкой и одеялами. На посту остаются торговцы виноградом, лимонами, хурмой и мандаринами. Продавцы выходят лишь на короткое время, надев несколько курток, свитеров и носков. Мороз попортил много товара, и он продаётся по бросовой цене.

Во время снегопадов через отверстия под крышей наметало сугробы. Чтобы прилавки не сырели, некоторые торговцы соорудили навесы.

На фермерских рядах пусто. Редкие продавцы не сдаются и предлагают соленья, приправы, варенье. Ирина Григорьевна уверяет, что ей не холодно. На ней толстый вязаный свитер, тёплая жилетка. На ногах лыжные штаны и высокие тёплые сапоги. «Куртку сняла — жарко. Нормально всё!» — убеждает то ли корреспондента, то ли себя продавец.