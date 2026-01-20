Морозы до –35 идут по Европе: синоптики рассказали, чего ждать Калининградской области

ВКонтакте

К выходным регион окажется в зоне влияния морозного антициклона, который пройдёт по востоку Европы. Ожидается усиление ветра с порывами до 15 м/с, сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» во вторник, 20 января.

В ближайшие дни регион по-прежнему будет находиться под влиянием сухой и морозной погоды. Днём температура будет колебаться от –4 до –9, ночью воздух будет остывать до –12…–16, местами — до –17…–20. Ветер в этот период останется слабым или умеренным.

«К концу недели на Европейскую часть России выйдет очередное ядро сибирского антициклона с ещё более холодной воздушной массой и очень сильными морозами до -25...-35!

К счастью, мы окажемся на периферии этого сурового гостя, куда не доберутся двадцатиградусные морозы», — успокаивают синоптики.

Изменения в Калининградской области начнутся ближе к концу недели. Небо затянет тучами, появится вероятность периодического снега. В четверг, подчёркивают специалисты, главным фактором станет именно юго-восточный ветер: при температурах около –5…–13 его порывы достигнут 10–13 м/с по области и до 13–15 м/с на побережье, из-за чего ощущаться холод будет значительно сильнее.