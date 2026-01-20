В центре Зеленоградска появится отель-«башня» (эскизы)

«Мы смотрели этот вопрос, изучали. Высота — меньше 18 метров. Это соответствует нормам», — заверил автор проекта.

Под гостиницу рядом с железнодорожным вокзалом и пешеходной зоной планируется реконструировать нежилое здание на 6 номеров. Объект будет четырёхэтажным, с небольшим выступом в виде башни. Архитектор пояснил, что размеры здания не выходят за допустимую планку.

Представитель МЧС обратил внимание на возможные нарушения пожарных норм — расстояние от здания до ближайших объектов составляет всего три метра при требуемых шести. Архитектор ответил, что речь идёт о реконструкции, а застройка в этой части города плотная.

«Соседние гостиницы, которые сейчас находятся рядом, были построены намного позже. Наше здание стояло с 1940-х годов. Почему мы должны нести ответственность за то, что там кто-то уже нарушил нормы?» — высказалась представитель собственника здания.

Члены совета подчеркнули: даже в случае реконструкции проект обязан пройти экспертизу и соблюдать действующие противопожарные нормы.

Три варианта — и ни один без споров

Авторы представили три концепции. Обсуждение выдалось горячим.

Первый вариант предусматривал исторический стиль — с фахверком, арками и керамической черепицей. Архитектор Игорь Ли назвал эту идею псевдоисторизмом.

«Просто подделка под довоенную архитектуру. Мы же ездим не на каретах, а на современных машинах. Так зачем строить бутафорию?» — сказал член градсовета.

Второй и третий варианты — современные, с большими окнами, сдержанными формами и цветами. Различия между ними кроются в деталях: например, в одной из концепций появляется цоколь и черепичная кровля.

«Цоколь сбивает высотность, широкие окна убирают вертикальность, и здание выглядит легче», — пояснил архитектор Олег Копылов.

Тем не менее третий вариант показался экспертам слишком контрастным по цветовой гамме. «Белый и графитовый — сильный диссонанс. Надо успокоить. Цвет второго варианта гармоничнее, он ближе к окружающей застройке», — прозвучало на совете.

«Бурдж-Халифа» здесь не нужен

Представитель собственника настаивал, что здание не нужно занижать: «У нас шесть номеров. Если убрать один этаж, здание потеряет рентабельность». Председатель градсовета первый заместитель губернатора Валерий Шерин парировал: обсуждается не бизнес-модель инвестора, а облик города.

«Вы могли бы захотеть и сто номеров, но это не значит, что здесь должен вырасти «Бурдж-Халифа». Мы обсуждаем архитектуру, а не экономику», — жёстко отреагировал Шерин.