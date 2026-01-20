В Калининградской области более 40 частным компаниям запретили тушить пожары и устанавливать сигнализации

ВКонтакте

В Калининградской области свыше 40 частных компаний временно лишились права работать в сфере пожарной безопасности. Речь идёт об организациях, которые занимаются тушением возгораний, а также установкой и обслуживанием пожарной сигнализации и других систем защиты. Информация об этом появилась в телеграм-канале регионального МЧС во вторник, 20 января.

В ведомстве пояснили, что компании вовремя не подтвердили соответствие лицензионным требованиям. По закону такую процедуру проходят раз в три года. Под ограничения попали фирмы, которые занимаются установкой и обслуживанием «систем пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, оповещения и пожарного водоснабжения», а также частные структуры, привлекаемые к ЧП на промышленных и инфраструктурных объектах.

В МЧС напомнили, что компании, получившие лицензии в 2002, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017, 2020 и 2023 годах, должны обновить документы:

В случае, если заявление на периодическое подтверждение не будет подано в срок, действие лицензии приостанавливается [на срок] до 5 месяцев.