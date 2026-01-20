В Полесске заметили прирождённого ныряльщика, который выталкивает своих птенцов из дупла и отдаёт в детсад (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

На реке Немонин в Полесске калининградка сфотографировала птицу с необычным чёрно-белым оперением и ярко-жёлтыми глазами. Об этом Татьяна рассказала «Клопс».

«Это гоголь. Птица обитает в наших широтах, но встречается не так уж и часто», — пояснила любительница орнитологии.

Татьяна увлекается наблюдением за птицами и ведёт свой канал в «Телеграме», где размещает фото пернатых. В минувшие выходные в объектив попался нарядный самец. Привлекли внимание чёрно-белое оперение с металлическим зеленоватым отливом на голове и характерное пятно у основания клюва, напоминающее каплю света. Самки у этого вида окрашены скромней — в серо-коричневые тона, что помогает им маскироваться во время насиживания.

5 фактов о гоголе