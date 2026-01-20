В Полесске заметили прирождённого ныряльщика, который выталкивает своих птенцов из дупла и отдаёт в детсад (фото)

На реке Немонин в Полесске калининградка сфотографировала птицу с необычным чёрно-белым оперением и ярко-жёлтыми глазами. Об этом Татьяна рассказала «Клопс».
«Это гоголь. Птица обитает в наших широтах, но встречается не так уж и часто», — пояснила любительница орнитологии.
Татьяна увлекается наблюдением за птицами и ведёт свой канал в «Телеграме», где размещает фото пернатых. В минувшие выходные в объектив попался нарядный самец. Привлекли внимание чёрно-белое оперение с металлическим зеленоватым отливом на голове и характерное пятно у основания клюва, напоминающее каплю света. Самки у этого вида окрашены скромней — в серо-коричневые тона, что помогает им маскироваться во время насиживания.
5 фактов о гоголе
- Это превосходный ныряльщик. Птица способна погружаться на глубину до 10 метров, оставаясь под водой до минуты и охотясь на моллюсков, мелкую рыбу, ракообразных и насекомых.
- Живёт в дупле. Самка выбирает естественные полости в деревьях и бывшие домики дятлов. Иногда птица селится высоко над водой.
- Гоголи зимуют на морском побережье и не боятся холода. Они собираются в крупные стаи и питаются беспозвоночными.
- Едва появившись на свет, птенцы покидают дом, буквально выпадая из дупла с высоты до 15 метров и планируя, как на парашюте, благодаря мягкому оперению и пуху. Они следуют за матерью к воде, где учатся добывать корм. Через пару недель птенцы начинают нырять, а через полтора месяца готовы летать.
- Птицы воспитывают птенцов сообща. Несколько выводков объединяются под присмотром одной или двух взрослых уток. Такие «детские сады» помогают защитить утят от хищников и повышают шансы на выживание.
