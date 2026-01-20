В Калининградской области растёт производство сыра и число сыроваров

ВКонтакте

В Калининградской области растёт выпуск сыра и количество производителей. Об этом сообщает Калининградстат.

Ведомство напомнило, что во вторник, 20 января, отмечается Всемирный день любителей сыра. В 2024 году этот продукт производили 20 калининградских компаний, 15 из них — предприятия малого бизнеса. В 2025 году открылась ещё одна сыроварня.

По оперативным данным, за январь-ноябрь 2025 года в Калининградской области произвели пять тысяч тонн сыра. За такой же период 2024-го — 3,6 тысячи тонн.

Меньше всего за последние 35 лет сыра выпустили в 2000 году — 1,2 тыс. тонн. Рекорд был поставлен в 2017-м. Тогда 11 калининградских сыроваренных компаний произвели 8,3 тысячи тонн продукции.