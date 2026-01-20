На улице Баранова в Калининграде из-за утечки вскрыли пешеходную зону (фото)

ВКонтакте

В Калининграде на улице Баранова сотрудники «Водоканала» вскрыли часть пешеходной зоны, чтобы устранить утечку. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе организации.

Во вторник, 20 января, работы ведутся на отрезке между улицами Горького и Партизанской. «Утечка «ведомственная», не относится к зоне ответственности предприятия. Областной «Водоканал» оказывает помощь по её устранению на коммерческой основе. Возможны перебои с водоснабжением на соседних улицах. Предпринимаются все необходимые меры для скорейшего завершения работ», — пояснили в «Водоканале».