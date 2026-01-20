На Куршской косе машины рыбаков не дают автобусам доехать до остановки в Морском (фото)

ВКонтакте

Автобус №210, курсирующий по Куршской косе, не может заехать на конечную остановку в Морском из-за любителей подлёдной рыбалки. Об этом «Клопс» рассказала одна из местных жительниц.

Посёлок находится на берегу залива. Затяжные морозы привели к тому, что Морское стало меккой для рыбаков. Они паркуются по обочинам на въезде в посёлок и на самой стоянке, из-за чего автобус не может развернуться. Местные регулярно ездят на 210-м на работу, в зеленоградскую поликлинику и больницу, на перекладных добираются до Калининграда.

«В чате с местными водители автобуса №210 периодически предупреждают, что могут не заезжать на конечную в Морское. Мы идём по скользкой дороге в мороз до остановки у моря. Это примерно километр шагать, а то и больше, если идёшь из глубины посёлка», — жалуется Надежда.

По словам женщины, жители посёлка пытались урезонить рыбаков, но они продолжают парковаться где придётся.