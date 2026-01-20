Настоящая светомузыка: калининградцы засняли в небе над регионом полярное сияние (фото)

ВКонтакте

Калининградцы в соцсетях делятся фотографиями полярного сияния, которое этой ночью было заметно во многих уголках региона.

Причиной светового представления, устроенного природой, стал радиационный шторм, который разыгрался над Землёй. По прогнозам учёных, яркие всполохи в небе можно будет наблюдать также в ночь со вторника на среду.