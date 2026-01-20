Перспектива «Роста»: один из крупнейших производителей овощей в РФ может открыть новое хозяйство в Калининградской области

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Группа компаний «Рост» — один из крупнейших производителей тепличных овощей намерен заняться выращиванием помидоров и огурцов в Калининградской области. Для этого агрохолдинг зарегистрировал в Гусеве сою новую «дочку». Об этом пишет «Коммерсант» во вторник, 20 января.

Инвесторов привлекает в регион неосвоенный рынок. Уровень самообеспеченности овощами в области составляет чуть больше 50%, а их доставка из основной части страны сопряжена с массой трудностей.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, наиболее перспективным видится выращивание помидоров исключительно для внутреннего рынка. В зависимости от объёма производства речь может идти о теплицах площадью 5 га или более крупного комплекса на 10-15 га. Размер инвестиций в таком случае составит от 1,25 до 4,5 млрд рублей.

Некоторые специалисты отрасли предполагают, что инвестор может заняться и выращиванием в регионе живых цветов. Здесь созданы уже все логистические цепочки для этого направления, так как область является основным перевалочным пунктом по поставке цветов в Россию.