Сколько на самом деле стоит подготовка к ЕГЭ в Калининграде

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ — весомая статья расходов для семей со старшеклассниками. В Калининграде цены на занятия с репетиторами начинаются от 1500 ₽ за час у начинающих и доходят до 4000 ₽ за час у сильных преподавателей с опытом.
За учебный год суммы выходят ощутимые: для ОГЭ (2 предмета, 1 раз в неделю) — около 108 тыс. ₽, при более интенсивной подготовке — до 288 тыс. ₽. Для ЕГЭ (3 предмета: русский + 2 профильных) подготовка доходит до 430 тыс. ₽ в год.
Как сэкономить на подготовке без потери качества — 3 рабочих варианта
1. Мини-группы вместо индивидуальных занятий.
Это заметно дешевле. При этом ребёнок занимается регулярно, не выпадает из учебного ритма и учится в среде мотивированных сверстников.
Например, «Эдукариум» — центр подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в Калининграде, который рекомендуют многие родители. Расположен в на ул. Кирова, 1, недалеко от Северного вокзала.
Здесь сильные преподаватели работают в мини-группах 5–10 человек, что снижает стоимость часа без потери качества.
Кроме самих занятий, в программу входит:
- тьюторское сопровождение (до 9 часов в месяц на разбор проблемных тем и ошибок);
- пробные экзамены;
- проверка и разбор домашних заданий.
У центра есть лицензия, поэтому родители могут оформить налоговый вычет и вернуть часть расходов.
Цены на примере подготовки к ЕГЭ по математике в «Эдукариуме»
В месяц студент получает 9 часов занятий в мини-группе и до 9 часов тьюторского сопровождения — всего до 18 часов работы.
Стоимость — 8300 ₽ в месяц, то есть 461 ₽ за час.
Для сравнения: индивидуальное занятие у преподавателя такого уровня стоит до 4000 ₽ за час.
Узнать детали можно на сайте «Эдукариума» или по телефону +7 (4012) 521-919.
Ещё 2 варианта для экономии бюджета
1. Курсы при школе.
Могут быть даже бесплатными, но результат сильно зависит от конкретного учителя и не гарантирован.
2. Курсы при вузе.
Часто недорого и выглядит солидно, но обычно это большие потоки и лекционный формат без персональной обратной связи.
Рассказывает Ирина, мама выпускника из Калининграда:
«Когда мы выбирали подготовку по профильной математике для сына, я поняла, что экономия — это не "подешевле". Важно, чтобы всё было прозрачно: за что платим и какой результат даёт каждое занятие. В "Эдукариуме" мы начали с диагностики, сразу стало понятно, где пробелы и на что делать упор. Благодаря этому мы не тратили месяцы на лишнее и сразу били в цель. Итог — 94 балла на ЕГЭ по профильной математике».
Бесплатная диагностика для всех, кто сдаёт ОГЭ и ЕГЭ
По кодовому слову «КЛОПС» можно бесплатно пройти тестирование в «Эдукариуме». Вы поймёте текущий уровень и получите рекомендации, с чего начинать и какой план подготовки выстроить.
Запись и подробности — через форму на сайте «Эдукариума» или по телефону +7(4012)521-919 (скажите «КЛОПС» и получите диагностику бесплатно).
При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области, www.mbkaliningrad.ru.