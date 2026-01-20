09:35
Сколько на самом деле стоит подготовка к ЕГЭ в Калининграде

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ — весомая статья расходов для семей со старшеклассниками. В Калининграде цены на занятия с репетиторами начинаются от 1500 ₽ за час у начинающих и доходят до 4000 ₽ за час у сильных преподавателей с опытом.

За учебный год суммы выходят ощутимые: для ОГЭ (2 предмета, 1 раз в неделю) — около 108 тыс. ₽, при более интенсивной подготовке — до 288 тыс. ₽. Для ЕГЭ (3 предмета: русский + 2 профильных) подготовка доходит до 430 тыс. ₽ в год.

Как сэкономить на подготовке без потери качества — 3 рабочих варианта

1. Мини-группы вместо индивидуальных занятий.

Это заметно дешевле. При этом ребёнок занимается регулярно, не выпадает из учебного ритма и учится в среде мотивированных сверстников.

Например, «Эдукариум» — центр подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в Калининграде, который рекомендуют многие родители. Расположен в на ул. Кирова, 1, недалеко от Северного вокзала.

Здесь сильные преподаватели работают в мини-группах 5–10 человек, что снижает стоимость часа без потери качества.

Кроме самих занятий, в программу входит:

  1. тьюторское сопровождение (до 9 часов в месяц на разбор проблемных тем и ошибок);
  2. пробные экзамены;
  3. проверка и разбор домашних заданий.

У центра есть лицензия, поэтому родители могут оформить налоговый вычет и вернуть часть расходов.

Цены на примере подготовки к ЕГЭ по математике в «Эдукариуме»

В месяц студент получает 9 часов занятий в мини-группе и до 9 часов тьюторского сопровождения — всего до 18 часов работы.

Стоимость — 8300 ₽ в месяц, то есть 461 ₽ за час.

Для сравнения: индивидуальное занятие у преподавателя такого уровня стоит до 4000 ₽ за час.

Узнать детали можно на сайте «Эдукариума» или по телефону +7 (4012) 521-919.

Ещё 2 варианта для экономии бюджета

1. Курсы при школе.

Могут быть даже бесплатными, но результат сильно зависит от конкретного учителя и не гарантирован.

2. Курсы при вузе.

Часто недорого и выглядит солидно, но обычно это большие потоки и лекционный формат без персональной обратной связи.

Рассказывает Ирина, мама выпускника из Калининграда:

«Когда мы выбирали подготовку по профильной математике для сына, я поняла, что экономия — это не "подешевле". Важно, чтобы всё было прозрачно: за что платим и какой результат даёт каждое занятие. В "Эдукариуме" мы начали с диагностики, сразу стало понятно, где пробелы и на что делать упор. Благодаря этому мы не тратили месяцы на лишнее и сразу били в цель. Итог — 94 балла на ЕГЭ по профильной математике».

Бесплатная диагностика для всех, кто сдаёт ОГЭ и ЕГЭ

По кодовому слову «КЛОПС» можно бесплатно пройти тестирование в «Эдукариуме». Вы поймёте текущий уровень и получите рекомендации, с чего начинать и какой план подготовки выстроить.

Запись и подробности — через форму на сайте «Эдукариума» или по телефону +7(4012)521-919 (скажите «КЛОПС» и получите диагностику бесплатно).

При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области, www.mbkaliningrad.ru.


