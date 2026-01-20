Сколько на самом деле стоит подготовка к ЕГЭ в Калининграде

ВКонтакте

Ссылка Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ — весомая статья расходов для семей со старшеклассниками. В Калининграде цены на занятия с репетиторами начинаются от 1500 ₽ за час у начинающих и доходят до 4000 ₽ за час у сильных преподавателей с опытом. За учебный год суммы выходят ощутимые: для ОГЭ (2 предмета, 1 раз в неделю) — около 108 тыс. ₽, при более интенсивной подготовке — до 288 тыс. ₽. Для ЕГЭ (3 предмета: русский + 2 профильных) подготовка доходит до 430 тыс. ₽ в год. Как сэкономить на подготовке без потери качества — 3 рабочих варианта 1. Мини-группы вместо индивидуальных занятий. Это заметно дешевле. При этом ребёнок занимается регулярно, не выпадает из учебного ритма и учится в среде мотивированных сверстников. Например, «Эдукариум» — центр подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в Калининграде, который рекомендуют многие родители. Расположен в на ул. Кирова, 1, недалеко от Северного вокзала.

Здесь сильные преподаватели работают в мини-группах 5–10 человек, что снижает стоимость часа без потери качества. Кроме самих занятий, в программу входит: тьюторское сопровождение (до 9 часов в месяц на разбор проблемных тем и ошибок); пробные экзамены; проверка и разбор домашних заданий. У центра есть лицензия, поэтому родители могут оформить налоговый вычет и вернуть часть расходов.

Цены на примере подготовки к ЕГЭ по математике в «Эдукариуме» В месяц студент получает 9 часов занятий в мини-группе и до 9 часов тьюторского сопровождения — всего до 18 часов работы. Стоимость — 8300 ₽ в месяц, то есть 461 ₽ за час. Для сравнения: индивидуальное занятие у преподавателя такого уровня стоит до 4000 ₽ за час. Узнать детали можно на сайте «Эдукариума» или по телефону +7 (4012) 521-919. Ещё 2 варианта для экономии бюджета 1. Курсы при школе. Могут быть даже бесплатными, но результат сильно зависит от конкретного учителя и не гарантирован. 2. Курсы при вузе. Часто недорого и выглядит солидно, но обычно это большие потоки и лекционный формат без персональной обратной связи. Рассказывает Ирина, мама выпускника из Калининграда: «Когда мы выбирали подготовку по профильной математике для сына, я поняла, что экономия — это не "подешевле". Важно, чтобы всё было прозрачно: за что платим и какой результат даёт каждое занятие. В "Эдукариуме" мы начали с диагностики, сразу стало понятно, где пробелы и на что делать упор. Благодаря этому мы не тратили месяцы на лишнее и сразу били в цель. Итог — 94 балла на ЕГЭ по профильной математике». Бесплатная диагностика для всех, кто сдаёт ОГЭ и ЕГЭ