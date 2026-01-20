09:00
Испытайте новый кроссовер HAVAL H3 в дилерском центре «HAVAL PRO Калининград»

  1. Калининград

Появление HAVAL Н3 в России наделало шума — в этом сегменте столь интересный экстерьер придётся ещё поискать.

Уникальный внешний вид

Дизайн HAVAL H3 состоит из простых геометрических фигур, которые формируют самобытный и привлекательный образ кроссовера. Однако за этой брутальностью скрывается интеллектуальная начинка.

Стильный дизайн с удобством на первом месте

Чёрно-красное оформление салона HAVAL H3 дарит ощущение динамичности и изысканности. Обивка сидений выполнена из высококачественной экокожи с перфорацией, которая сочетает в себе элегантность и устойчивость к износу.

Память сиденья водителя с функцией удобной посадки

Электропривод сиденья водителя, обладающий функциями «Удобная посадка», которая автоматически настраивает на положение, идеально подходящее именно вам, и «Память», хранящая информацию о положении сидения для трёх персон.

Мощные внедорожные характеристики

Там, где заканчивается асфальт, HAVAL H3 проявляет свою сильнейшую сторону. Благодаря интеллектуальному полному приводу кроссовер уверенно двигается по гравийной, снежной или песчаной дороге. Высокий клиренс помогает преодолевать сложные препятствия, а внедорожные накладки на кузове защищают лак от царапин.

Комфорт в любое время года

Все ограничения сняты зимним пакетом: подогрев передних и задних сидений, лобового стекла, руля, форсунок и зеркал обеспечивает комфорт в каждой поездке, независимо от погодных условий.

Дисплей с диагональю 12,3''

Сенсорный дисплей обладает специальным антибликовым покрытием. А продуманная система быстрого доступа к любимым функциям и беспроводное подключение к телефону скрасят вашу поездку.

Камера кругового обзора 360°

В HAVAL H3 четыре камеры 360°, передняя камера, размещённая за зеркалом заднего вида и 10 радаров. Видео с камер сводится в единое изображение на мультимедийном дисплее. Благодаря этому перед вами предстаёт виртуальная копия вашего автомобиля. Что бы вы ни делали в реальности — открывали двери, поворачивали руль, — всё это также отобразится на экране.

«Прозрачный капот»

Специальный интеллектуальный режим, в котором передняя камера снимает дорогу перед автомобилем и воссоздаёт её на мультимедийном дисплее. Встретив на пути яму, вы продолжаете видеть её даже тогда, когда она находится уже непосредственно под капотом HAVAL H3. Это позволит аккуратно объезжать препятствие не только передними колёсами, но и задними.

Встроенные сервисы «Яндекс Авто»

HAVAL H3 оборудован мультимедийной системой с интегрированными сервисами «Яндекс Авто»: «Яндекс Навигатором», «Яндекс Музыкой», «Яндекс Книгами».

16 динамиков для эстрадного звучания

Аудиосистема с 15 динамиками и сабвуфером от эксклюзивного поставщика обеспечивает высококачественное звучание, погружающее вас в атмосферу музыки.

Контурная подсветка салона

Игра света ещё и визуально раскроет уникальную музыкальную атмосферу вашего автомобиля.

HAVAL H3 — сила цифрах!

  1. 1,5-литровый двигатель (1499 см³);
  2. впечатляющая мощность: 177 л. с.;
  3. надёжный крутящий момент: 270 Н·м;
  4. 5 режимов движения;
  5. полный привод.

Эти цифры — лишь приглашение. Главное — это то, что вы почувствуете за рулём!

Запишитесь на тест-драйв уже сейчас и убедитесь сами.

Воспользуйтесь услугой трейд-ин и оцените стоимость вашего автомобиля.

Ещё больше выгодных предложений в нашем дилерском центре.

«Аскар» — официальный дилер HAVAL PRO («Хавейл Про») в Калининграде.

Калининград, Московский пр., 258

Тел.: 555-333

Telegram: t.me/ascar_haval

VK: vk.com/ascar_haval

Telegram: «АСКАР — автомобили с пробегом», t.me/ascar_auto

Сайт: www.ascar-havalpro.ru

Реклама. ООО «Аскар», ИНН 3908600181
