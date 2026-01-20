Испытайте новый кроссовер HAVAL H3 в дилерском центре «HAVAL PRO Калининград»

Дизайн HAVAL H3 состоит из простых геометрических фигур, которые формируют самобытный и привлекательный образ кроссовера. Однако за этой брутальностью скрывается интеллектуальная начинка.

Чёрно-красное оформление салона HAVAL H3 дарит ощущение динамичности и изысканности. Обивка сидений выполнена из высококачественной экокожи с перфорацией, которая сочетает в себе элегантность и устойчивость к износу.

Электропривод сиденья водителя, обладающий функциями «Удобная посадка», которая автоматически настраивает на положение, идеально подходящее именно вам, и «Память», хранящая информацию о положении сидения для трёх персон.

Там, где заканчивается асфальт, HAVAL H3 проявляет свою сильнейшую сторону. Благодаря интеллектуальному полному приводу кроссовер уверенно двигается по гравийной, снежной или песчаной дороге. Высокий клиренс помогает преодолевать сложные препятствия, а внедорожные накладки на кузове защищают лак от царапин.

Все ограничения сняты зимним пакетом: подогрев передних и задних сидений, лобового стекла, руля, форсунок и зеркал обеспечивает комфорт в каждой поездке, независимо от погодных условий.

Сенсорный дисплей обладает специальным антибликовым покрытием. А продуманная система быстрого доступа к любимым функциям и беспроводное подключение к телефону скрасят вашу поездку.

В HAVAL H3 четыре камеры 360°, передняя камера, размещённая за зеркалом заднего вида и 10 радаров. Видео с камер сводится в единое изображение на мультимедийном дисплее. Благодаря этому перед вами предстаёт виртуальная копия вашего автомобиля. Что бы вы ни делали в реальности — открывали двери, поворачивали руль, — всё это также отобразится на экране.

Специальный интеллектуальный режим, в котором передняя камера снимает дорогу перед автомобилем и воссоздаёт её на мультимедийном дисплее. Встретив на пути яму, вы продолжаете видеть её даже тогда, когда она находится уже непосредственно под капотом HAVAL H3. Это позволит аккуратно объезжать препятствие не только передними колёсами, но и задними.

Аудиосистема с 15 динамиками и сабвуфером от эксклюзивного поставщика обеспечивает высококачественное звучание, погружающее вас в атмосферу музыки.

Игра света ещё и визуально раскроет уникальную музыкальную атмосферу вашего автомобиля.

HAVAL H3 — сила цифрах!

1,5-литровый двигатель (1499 см³); впечатляющая мощность: 177 л. с.; надёжный крутящий момент: 270 Н·м; 5 режимов движения; полный привод.

Эти цифры — лишь приглашение. Главное — это то, что вы почувствуете за рулём!

Запишитесь на тест-драйв уже сейчас и убедитесь сами.

Воспользуйтесь услугой трейд-ин и оцените стоимость вашего автомобиля.

Ещё больше выгодных предложений в нашем дилерском центре.

