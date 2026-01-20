Постановка клинического диагноза и устранение причины заболевания на экспертном уровне

ВКонтакте

Ссылка В нашей практике — уже более 22 лет работы в Калининграде. Ежедневно к нам обращаются пациенты с острым и хроническим болевым синдромом при абсолютно разных проблемах со здоровьем. Врач невролог-рефлексотерапевт с клиническим опытом работы более 25 лет поставит клинический диагноз и устранит причину заболевания на экспертном уровне. Чаще всего боль — это патология костно-суставного аппарата и нервной системы, а также проблемы с сердечнососудистой системой, желудочно-кишечным трактом, мочеполовой системой, бронхолёгочной системой и многие другие. К сожалению, в почти 90% случаев мы видим, что такие пациенты длительное время получают симптоматическую терапию своей проблемы, и при этом причина проблемы и механизм формирования боли не устраняются, а просто временно подавляются лекарством, а сама патология при этом переходит в более запущенные стадии.

Главный принцип работы наших специалистов-врачей — в кратчайший срок поставить правильный клинический диагноз, установить механизм развития проблемы и устранить причину патологии и болевого синдрома. При этом к каждому пациенту находится индивидуальный подход в реабилитации его проблемы, алгоритм терапии подбирается как ключик к замку, с учётом индивидуальных особенностей конкретного организма. Данная методика терапии имеет очень высокую популярность, так как большинство пациентов, прошедших весь алгоритм реабилитации, в итоге получает желаемый результат и избавляется от длительных страданий и боли. Каждый день к нам обращаются десятки пациентов со всей нашей необъятной России, а также наши иностранные гости. Все медицинские манипуляции лицензированы, а врачи-специалисты — сертифицированы и имеют многолетний опыт работы в сфере комплексной восточной рефлексотерапии. Также в нашем медицинском центре при помощи комплексной рефлексотерапии проводятся программы реабилитации зависимых от алкогольной и никотиновой зависимости, программы лечения обмена веществ, целлюлита и ожирения, выполняется эстетическая акупунктура для сохранения молодости и омоложения, проводится реабилитация при любых состояниях после COVID-19 и других ОРВИ.