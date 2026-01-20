Жителям Калининградской области объяснили причину отмены прямых авиарейсов в Апатиты

ВКонтакте

Авиакомпания «Аэрофлот», в состав группы которой входит перевозчик «Россия», прекратила выполнение прямых рейсов между Калининградом и Апатитами из-за низкой загрузки самолётов. Об этом написали в официальном телеграм-канале министерстве транспорта Мурманской области.

«Причиной стали низкие показатели наполненности воздушных судов на данном направлении. Напомним, что прямые рейсы Мурманск — Калининград продолжают выполнятся авиакомпанией Smartavia», — сообщают региональные власти.