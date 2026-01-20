Губернатор ответил на слова о блокаде Калининградской области цитатой из фильма Эйзенштейна

ВКонтакте

Губернатор Калининградской области, комментируя заявление экс-замминистра иностранных дел Литвы Дариуса Юргелявичуса о возможной блокаде региона, обратился к советской классике. Ответ Алексей Беспрозванных опубликовал в своём телеграм-канале.

«На это хочется ответить кадром из одного известного фильма. А чтобы быстрее дошло, то на понятном ему языке: Kas su kalaviju pas mus ateis, tas nuo kalavijo ir žus (Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет — ред.)» — перевёл глава области крылатую фразу из фильма «Александр Невский»0+ Сергея Эйзенштейна.