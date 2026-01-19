Толщина льда на заливах — 15-20 см: во вторник ночью в Калининградской области температура опустится до -15

ВКонтакте

В Калининградской области в ночь с 19 на 20 января столбик термометра опустится до -15 градусов. Об этом предупредили в МЧС региона.

Днём во вторник, по прогнозу метеорологов, температура будет держаться в районе -2…-7°C. Осадков не ожидается. Ветер южный 2-7 м/с. На дорогах снежный накат, гололедица.

Спасатели также рассказали о ледовой обстановке в регионе. В Полесске на Дейме наблюдается ровный ледяной покров, толщина льда составляет 15 см, высота снега на льду — 10-15 см. На Куршском заливе припай оценивают в 10 баллов, толщина льда — 15 см, высота снега на льду — 6 см. На Калининградском заливе в районе Мамоново припай — 10 баллов, толщина льда — 20 см, высота снега на льду — 4 см. На Преголе, Немане и Матросовке ледостав пока неполный.