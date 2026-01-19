В Калининграде поездка в СНТ на каршеринге обошлась водителю в 50 000 рублей

ВКонтакте

Калининградец получил штраф 50 000 рублей от автопроката за поездку к своему дому, который находится в СНТ. Об этом «Клопс» рассказал водитель Андрей.

По словам мужчины, компания наказала его за езду по «бездорожью», хотя приложение позволяло завершать аренду в этом районе.

Андрей уверяет, что неоднократно брал машину в аренду и оставлял её возле своего дома в СНТ — приложение это позволяло. Однако одна из таких поездок обернулась неожиданным штрафом в 50 000 рублей.

«Мне нравился этот сервис, пока не пришёл штраф. Оказалось, что, по мнению компании каршеринга, я ездил по бездорожью. Хотя машина стояла рядом с моим домом, где всегда заканчиваю аренду», — рассказал пользователь.

Калининградец отметил: договор составлен так, что оспорить штрафы рядовому гражданину практически невозможно, а служба поддержки на сообщения не отвечает. После этой истории пользователь удалил приложение.

В компании редакции пояснили, что штраф был выставлен за движение по бездорожью. Однако позднее ситуацию пересмотрели.

«Пользователь был уведомлён в приложении о заезде в запрещённую зону. Штраф выставили на основе данных телематики — она учитывает резкое торможение, агрессивные манёвры и езду вне дорог. Но в данном случае зона завершения аренды действительно была разрешена. Мы уже связались с пользователем, и штраф отменили», — сообщили в компании.