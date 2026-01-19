«Зачем всем знать мой баланс?»: калининградцы обсуждают новую функцию валидаторов

ВКонтакте

Стационарные терминалы в общественном транспорте Калининграда стали показывать больше информации. На экране валидатора теперь можно увидеть баланс карты «Волна Балтики» и активирована ли льгота, сообщили «Клопс» в администрации города.

В мэрии считают, что обновление программного обеспечения должно упростить жизнь пассажирам. «Приложили карту — и на экране сразу появляется точный остаток. Больше не нужно вспоминать, когда вы в последний раз пополняли. А у льготников сразу отображается тип карты — чтобы не было сомнений, сработала ли льгота», — пояснили в администрации.

Изменения коснулись всех маршрутов. Некоторые обеспокоены, что теперь информация о балансе карты доступна окружающим. «Это получается, мы будем видеть у каждого, сколько денег на карте?» — задался вопросом пассажир автобуса №31 Андрей.

Есть и другие мнения: функция удобная, особенно если человек не пользуется картой каждый день и не помнит, сколько на ней осталось. Чтобы выяснить баланс, нужно зайти на сайт или скачать приложение — гораздо удобнее увидеть данные на валидаторе.

«Езжу редко. Иногда приложил и даже не понял, а прошла ли оплата. Теперь сразу видно», — подтверждает пассажир автобуса №5 Евгений.

Ему вторит калининградка Татьяна. Несколько раз женщина попадала в ловушку в маршрутке №70: «Сажусь, прикладываю к валидатору — не проходит. Прикладываю ещё и ещё, а потом смотрю — трижды списание. Водитель, конечно же, возвращал, но неприятно. Теперь этого можно будет избежать».