«И на байдарках можем!»: калининградцы прокатились на сапе с крутой снежной горки (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградцы устроили покатушки на сапе с горок в Романово и записали видео. Об этом «Клопс» рассказал один из участников недавней субботней поездки Пётр Обухов.

Друзья проповедуют здоровый образ жизни, обожают походы и речные сплавы. В ожидании сезона они нашли применение доске.