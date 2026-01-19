«И на байдарках можем!»: калининградцы прокатились на сапе с крутой снежной горки (видео)

Калининградцы устроили покатушки на сапе с горок в Романово и записали видео. Об этом «Клопс» рассказал один из участников недавней субботней поездки Пётр Обухов.
Друзья проповедуют здоровый образ жизни, обожают походы и речные сплавы. В ожидании сезона они нашли применение доске.
«Первый раз катались на сапах. До этого скатывались на байдарках, ещё и на них тоже можем», — делится впечатлениями Пётр. Если кто-то захочет испытать сап на снежной горке, мужчина советует учитывать два момента
- безопасность — на видео все трюки выполняет профессиональный инструктор по управлению сапами на воде. Внизу его и команду подстраховывали, а сами седоки подтормаживали во время спуска;
- доска может испортиться от слишком активных катаний.
