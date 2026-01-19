Жильцам 254 домов — приготовиться: в Калининградской области за год отремонтируют втрое больше крыш, чем в 2025-м

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области в 2026 году планируется капитально отремонтировать 254 крыши многоквартирных домов. Это почти в три раза больше, чем в прошлом году, заявил в эфире ЦУР министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз.

«Губернатором была поставлена задача максимально сделать акцент в 2026 году на крышах, — отметил глава ведомства. — Тот объём обращений, который был, он весь отработан. По итогам 2025 года у нас было порядка 94 крыш, которые мы отремонтировали. На 2026 год запланировано 254 крыши. Мы понимаем, что это вызов. Вызов для подрядчиков, вызов и для Фонда капитального ремонта. Но мы осознанно идём на это, понимая, что начинать подходы к домам хоть комплексно, хоть как угодно, нужно, естественно, с крыш».

Как подчеркнул министр, вопросы капитального ремонта домов интересуют всех. «Надо понимать, что это ежедневный труд и это ежедневные проблемы, с которыми сталкиваются жители, — сказал Сергей Черномаз. — И это не только про крыши и про фасады, про сети, про подвалы и фундаменты. Это комфорт проживания и, конечно же, надёжность конструктивных элементов, которые имеют многоквартирные дома. Знаем проблему и понимаем её. Тот фонд домов, который есть на территории Калининградской области, особенно до 1945 года, имеет свою специфику. Какие-то дома были восстановлены, у кого-то нет документации и паспортов. Мы с этим и вопросами разобрались, всё актуализировали».

По словам главы ведомства, на 2026 год на капремонт домов в регионе запланирована беспрецедентная сумма — 3,8 млрд рублей. «Поэтому уже сейчас мы проводим закупочные и конкурсные процедуры, работаем с подрядчиками, с их готовностью, — отметил Черномаз. — Проводим совещания с железнодорожниками, чтобы определить, как всё это завозить — то, что несанкционное. И работаем с логистами по насыщению рынка. Мы это с ноября 2022 года уже делаем традиционно, чтобы у нас не оказалось дефицита стройматериалов».