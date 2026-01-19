Музей Мирового океана рассказал, как за полгода выросли обитатели аквариумов «Планеты Океан»

Прошло шесть месяцев, как в аквариумы экспозиционно-образовательного центра «Планета Океан» заселились первые обитатели, и пять месяцев с момента, как они встретились с посетителями. За это время гидробионты не только адаптировались, но и заметно подросли.
«Большая часть поменяла свою ювенильную окраску на взрослую. Между рыбами за это время возникли определённые взаимоотношения, они определились, кто в каких „домах“ живёт, поделили территорию. Среди обитателей есть своя иерархия, — рассказал главный ихтиолог Музея Мирового океана Юрий Тришкин. — Мы уже знаем, кто кого гоняет, кто доминирует, кто первым выплывает на кормёжку, а кто требует особого внимания. Некоторым жителям аквариумов уже дали имена. Зебровых акул назвали Дейма и Неман — по наименованию малой и самой большой рек региона. Длиннопёрого алектиса — в простонародье рыба-философ — окрестили Иммануилом, а чернопятнистый скат тениура пришёл к нам уже с именем Нюся».
Золотистые каранксы, которые повсюду сопровождали зебровых акул, и рыба‑носорог увеличились почти вдвое. Рыба-философ выросла с 8 до 25 см. Хищные пираньи достигли 16 см, араваны — 34 см. Молодая арапаима уже достигла 40 см в длину и утроила массу.
Обитатели самого крупного аквариума «Большой Океан» — скаты хвостокол и яванский бычерыл — теперь весят по 4 кг и могут похвастаться размахом своих «крыльев», увеличившимся с 40 до 55 см. Гитарный скат вырос вдвое, вслед за ним и чернопятнистая Нюся выросла с 50 до 80 см в диаметре. Конечно, подросли и акулы, обитающие в туннельном аквариуме: чернопёрые и белопёрые из 70-сантиметровых превратились в метровых, зебровые акулы превысили 1,5 м.
Основа здоровья и роста морских обитателей — правильное питание.
«В рацион гидробионтов входят мидии, креветки, кальмар, горбуша, зелень, овощи, фрукты, комбикорма, — рассказала Татьяна Аксёнкина, главный инженер-рыбовод музея. — Для каждого вида составляется свой рацион с учётом возраста и размера. Если в аквариуме размещены разные виды, специалисты это учитывают. Стайной рыбе дают более мелкую фракцию, крупным хищникам, например муренам, акулам и скатам, дают целую непотрошёную рыбу и кальмара. Для хищных пираний корм тоже не измельчается. Растительноядные пираньи — чёрные паку — питаются виноградом, кабачками, тыквой, огурцами и другими овощами, фруктами».
Кормление стало целым ритуалом, в котором участвуют водолазы, ежедневно спускающиеся к подводным жителям. Даже пугливые скаты привыкли к их присутствию, а обитатели открытых аквариумов при виде аквариумиста и вовсе выстраиваются в ряд у стекла в ожидании еды.
«Планета Океан» имеет самую большую среди естественно-научных музеев России экспозицию, посвящённую гидробионтам, включающую 28 биотопов. В ближайшее время планируется пополнение аквариумов, посвящённых Чёрному, Балтийскому, Каспийскому морям и реке Амур. Так, недавно в аквариумах появились песчаные угри и арапаимы, которых посетители могут увидеть уже сегодня. Всего в «Планете Океан» на данный момент обитает 2890 гидробионтов.