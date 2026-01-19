Музей Мирового океана рассказал, как за полгода выросли обитатели аквариумов «Планеты Океан»

«Большая часть поменяла свою ювенильную окраску на взрослую. Между рыбами за это время возникли определённые взаимоотношения, они определились, кто в каких „домах“ живёт, поделили территорию. Среди обитателей есть своя иерархия, — рассказал главный ихтиолог Музея Мирового океана Юрий Тришкин. — Мы уже знаем, кто кого гоняет, кто доминирует, кто первым выплывает на кормёжку, а кто требует особого внимания. Некоторым жителям аквариумов уже дали имена. Зебровых акул назвали Дейма и Неман — по наименованию малой и самой большой рек региона. Длиннопёрого алектиса — в простонародье рыба-философ — окрестили Иммануилом, а чернопятнистый скат тениура пришёл к нам уже с именем Нюся».

Золотистые каранксы, которые повсюду сопровождали зебровых акул, и рыба‑носорог увеличились почти вдвое. Рыба-философ выросла с 8 до 25 см. Хищные пираньи достигли 16 см, араваны — 34 см. Молодая арапаима уже достигла 40 см в длину и утроила массу.